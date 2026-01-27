Perdita nella rete idrica | nuova interruzione a San Giovanni Teatino
Si comunica che oggi, 27 gennaio, a San Giovanni Teatino si verificherà un’interruzione dell’acqua a causa di una perdita nella rete idrica in via Adige. I lavori di riparazione sono urgenti e potrebbero comportare disservizi temporanei. Si consiglia di pianificare le necessità di approvvigionamento idrico in anticipo, considerando le eventuali limitazioni.
Nuova interruzione idrica a San Giovanni Teatino a causa una perdita nella rete in via Adige.L'Aca informa che per effettuare i lavori di riparazione urgenti, si provvederà all'interruzione dell'erogazione idrica nella gioenata di oggi, martedì 27 gennaio.Le vie interessate sono: via Lago di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
