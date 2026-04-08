Tragedia a Chieti | ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni Teatino

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante l’attività di allenamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali circostanze che l’hanno accompagnato.

Un ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Soccorso dai presenti e dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, ma purtroppo è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ragazzo di 18 anni muore dopo un giro in bici a Pasqua: colto da arresto cardiacoEra uscito per una pedalata nella mattinata di Pasqua, lungo un percorso sterrato abitualmente frequentato da sportivi e appassionati di escursioni. Leggi anche: Tragedia al porto: va in arresto cardiaco, muore a 54 anni Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava ... fanpage.it Tragedia sconvolge San Giovanni Teatino, 15enne muore durante attività sportivaUn dramma ha scosso la comunità di San Giovanni Teatino, in provincia di Pescara. Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel tardo pomeriggio dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre praticav ... veratv.it