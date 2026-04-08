Tragedia a Chieti | ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni Teatino

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante l’attività di allenamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali circostanze che l’hanno accompagnato.

Un ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Soccorso dai presenti e dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, ma purtroppo è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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