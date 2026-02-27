Una tonnellata di cartongesso e scarti edili abbandonati in un area verde ad Alpignano | individuati i responsabili e hanno pagato le spese di ripulitura

Gli agenti della polizia locale di Alpignano hanno individuato l’autore di uno scarico abusivo di rifiuti speciali in via Valdellatorre, avvenuto a metà dicembre 2025. In quell’occasione, più di una tonnellata di cartongesso e scarti edili sono stati abbandonati in un’area verde della città. I responsabili hanno pagato le spese di ripulitura.

Gli agenti della polizia locale di Alpignano hanno identificato, dopo circa un mese di indagini, l'autore di uno scarico abusivo di rifiuti speciali in via Valdellatorre avvenuto a metà dicembre 2025: oltre una tonnellata di cartongesso e scarti edili erano stati abbandonati illegalmente.