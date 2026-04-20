Fumano cannabis davanti alla Camera la protesta di +Europa e Radicali contro il decreto sicurezza

Nel giorno del 420, una data collegata alla cultura della cannabis, alcuni rappresentanti di +Europa e Radicali Italiani hanno organizzato una protesta davanti e dentro il Parlamento. Durante l’evento, sono stati fumati alcuni spinelli in segno di protesta contro il decreto sicurezza. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, portando nuovamente l’attenzione sul tema della legalizzazione e delle politiche sulla droga in Italia.

Nel giorno simbolico del “420”, associato a livello internazionale alla cannabis, il tema torna al centro del dibattito politico italiano con un’iniziativa dimostrativa promossa da esponenti di +Europa e Radicali Italiani, che hanno portato la protesta davanti e all’interno del Parlamento. Obiettivo dell’azione, spiegano i promotori, è denunciare le recenti modifiche normative contenute nel decreto sicurezza, ritenute espressione di un approccio più restrittivo in materia di stupefacenti. In particolare, nel mirino c’è la revisione della disciplina sulla “lieve entità” dei reati legati alla droga, che secondo le opposizioni rischia di limitare il ricorso a misure alternative alla detenzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fumano cannabis davanti alla Camera, la protesta di +Europa e Radicali contro il decreto sicurezza Notizie correlate Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento, la protesta di Più Europa – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’iniziativa promossa da Più Europa in occasione... Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La provocazione di Blengino dei Radicali: Il 20 aprile fumeremo cannabis davanti alla Camera; Radicali Italiani invita a fumare cannabis dinanzi alla Camera dei Deputati; Appello ai Parlamentari per l’adesione al 4/20; Giornata Made in Italy, Bergesio (Lega): Proteggere il nostro saper fare per battere l’instabilità. Esponenti dei Radicali e di +Europa fumano cannabis di fronte a MontecitorioDavanti a Montecitorio è andato in scena un flash mob di disobbedienza civile per celebrare il giorno internazionale dedicato alla cannabis e contestare il dl Sicurezza, ora all’esame delle commission ... video.corriere.it Blegino (Radicali) lancia un'azione di disobbedienza:Fumare cannabis davanti alla Camera dei DeputatiIl segretario nazionale nella campagna di legalizzazione di tutte le sostanze promuove l'iniziativa in occasione del 20 aprile, Giornata mondiale della cannabis ... targatocn.it Il 20 aprile, in occasione del 4/20 — la giornata mondiale della cannabis celebrata ogni anno in centinaia di città del mondo — i Radicali Italiani organizzeranno un’azione di disobbedienza civile di massa davanti alla Camera dei Deputati: decine di attivisti facebook