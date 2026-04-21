Pix e la sovranità dei pagamenti | così il Brasile sfida i circuiti globali

In Brasile, il sistema di pagamento Pix si distingue come un’infrastruttura pubblica che permette trasferimenti immediati di denaro. Non si tratta solo di una piattaforma di pagamento, ma di un elemento che influisce sulla gestione dei pagamenti nazionali, riducendo la dipendenza dai circuiti internazionali. Questa iniziativa mira a rafforzare il controllo dello Stato sulle transazioni finanziarie quotidiane, sfidando i circuiti di pagamento globali.

Pix non è soltanto un sistema di pagamento istantaneo. È un’infrastruttura pubblica che trasforma il modo in cui uno Stato esercita sovranità finanziaria nella vita quotidiana. Lanciato dal Banco Central do Brasil nel 2020, ha rapidamente superato la dimensione tecnica per diventare un caso geopolitico: quando il pagamento diventa istantaneo, universale e quasi privo di costo, non cambia solo il mercato, ma la distribuzione del potere tra Stato, banche e circuiti globali. Il punto non è la tecnologia, ma il controllo del rail dei pagamenti, cioè lo strato infrastrutturale su cui si muovono transazioni, dati e relazioni economiche. Pix nasce come progetto di modernizzazione del sistema dei pagamenti brasiliano, ma in pochi anni diventa un canale dominante dell’economia quotidiana.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Brasile contro USA.

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