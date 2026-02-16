Ue Conte | Europa si riprenda sovranità su circuiti di pagamento

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha scritto sui social che l’Europa deve riprendersi il controllo sui circuiti di pagamento. La sua richiesta arriva dopo che le decisioni di aziende straniere influenzano sempre di più le transazioni europee. In particolare, ha sottolineato come queste scelte possano limitare la capacità dell’Unione di gestire le proprie finanze.

Roma, 16 feb. (askanews) – “Riprendiamoci spazi di sovranità”: è questo l’appello che Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha lanciato nel suo ultimo post social. “Sembra assurdo ma è così: in Europa – ha spiegato – non siamo padroni dei circuiti su cui viaggiano i pagamenti delle nostre carte. Così può capitare che dagli Stati Uniti decidano di bloccare i conto correnti e i pagamenti con carta. È successo ai giudici della Corte Penale internazionale che avevano emesso un mandato di arresto contro Netanyahu. È successo alla relatrice speciale Onu Francesca Albanese”. “Il problema – ha sottolineato l’ex premier – lo racconta bene Milena Gabanelli sul DataRoom del Corriere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In Italia, i principali circuiti di pagamento europei si alleano per rafforzare la sovranità dei pagamenti.

