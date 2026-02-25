La crescente pressione russa sulla regione ha spinto l’Europa a rafforzare le sue strategie difensive. La decisione di aumentare la presenza militare nei paesi vicini deriva dalla volontà di scoraggiare ogni tentativo di espansione. Questa scelta nasce dalla necessità di proteggere i confini e garantire la stabilità, soprattutto in risposta alle azioni di Mosca. La presenza di forze europee si intensifica in modo deciso e visibile lungo i confini orientali.

Esiste un’espressione ucraina che offre una metafora sorprendentemente calzante per descrivere gli ultimi due decenni della politica europea verso la Russia: «?????????????????????????????????? ». Letteralmente significa «pestare lo stesso rastrello»: il manico scatta verso l’alto e ti colpisce in piena fronte. È il tipo di errore che nessun attore razionale dovrebbe commettere due volte. Eppure i leader europei ci sono ricascati ancora e ancora,???????????, rifiutandosi di imparare la lezione: la Russia non cerca cooperazione. Preferisce un’Europa debole e guarda con disprezzo alla nostra tradizione democratica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Leggi anche: Così Putin giustifica l’imperialismo russo in diretta tv

Prove di deterrenza europea sulla GroenlandiaLe recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno segnato un momento di tensione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa.

Temi più discussi: Il dibattito sulla deterrenza nucleare europea riprende piede tra minaccia russa e incertezze USA; Immigrazione europea, la stagione della deterrenza e l’illusione di chiudere i confini; La teoria del rastrello La deterrenza europea è l’unica risposta realistica all’imperialismo russo; Spazio, deterrenza e vulnerabilità occidentali.

Il caos atomico. Chi ha la bomba, chi l’avrà, chi ne avrà di piùLe intese fra Berlino, Parigi e Londra sulla deterrenza nucleare europea in un mondo senza regole e in cui evapora il concetto di deterrenza. La corsa ... huffingtonpost.it

Rifondare la Nato. Merz lavora alla deterrenza nucleare europea per ricucire con TrumpIl cancelliere scuote la Conferenza di Monaco, partendo dalle differenze fra l'Europa e l'America: La lotta Maga non è la nostra, ma dobbiamo parlare: ... huffingtonpost.it

La deterrenza nucleare europea, ha dichiarato Merz, non passa per le armi atomiche tedesche. Ma si profilano altre opzioni. #deterrenzanucleare #armiatomiche #Germania Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER - facebook.com facebook

Oggi a @OmnibusLa7 da @FredianoFinucci per parlare di difesa europea, droni, sesta generazione, deterrenza e tanto di più con ge, Pietro Serino, prof. Arduino, Giuseppe Sarcina e Flavia Giacobbe. Temi importanti, per una volta senza tempo tiranno. x.com