Corsa al riarmo Macron aumenta l’arsenale nucleare | la guerra in Medo Oriente spinge la deterrenza francese in Europa

Il presidente francese ha annunciato un aumento delle capacità nucleari del paese durante un discorso presso la base sottomarina di Île Longue in Bretagna. Questa decisione arriva in un momento in cui la guerra in Iran e il conflitto tra Russia e Ucraina attirano l’attenzione globale. La mossa riguarda il rafforzamento dell’arsenale nucleare francese e la sua presenza in Europa.

Parigi aumenta le testate e riduce la trasparenza: la "dissuasione avanzata" spinge l'Europa verso un nuovo riarmo nucleare Mentre l'attenzione internazionale resta inchiodata alla guerra in Iran e al conflitto russo-ucraino, Emmanuel Macron sceglie la base sottomarina di Île Longue, in Bretagna, per annunciare un salto di qualità nella postura nucleare francese. Ieri il presidente ha dichiarato che la Francia aumenterà il numero delle testate e che non renderà più pubblici i dati complessivi dell'arsenale. Le cifre disponibili parlano di circa 290 testate, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, che collocano Parigi tra le due sole potenze nucleari europee insieme al Regno Unito.