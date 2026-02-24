Continuano le truffe agli anziani | a Imola raggiro da 300mila euro

A Imola, le truffe agli anziani sono aumentate a causa di raggiri che hanno sottratto circa 300 mila euro. La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni negli ultimi quindici giorni, molte di queste riguardano persone over 65. I truffatori usano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime e ottenere denaro. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per contrastare questa ondata di truffe. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a non fidarsi di sconosciuti.

Nelle ultime due settimane la polizia ha “ha registrato un incremento di episodi di truffe ai danni dei cittadini, nella maggior parte casi persone anziane”. L’ultimo caso risale a ieri, avvenuto a Imola. Come riferisce la questura di Bologna, alcuni truffatori “si sono finti al telefono agenti del commissariato di Imola e sono riusciti a sottrarre a una donna circa 300mila euro, inducendola a consegnare somme di denaro per mezzo di bonifici bancari”. Attualmente sono in corso le indagini per risalire agli autori della truffa. Intanto, la questura ricorda il proprio vademecum anti-truffa, utile soprattutto quando le vittime sono persone anziane. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La rete delle truffe agli anziani: telefonisti a Napoli, trasfertisti in tutta Italia con corrieri. Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il videoDietro a un’apparente normalità si cela una rete di truffe orchestrata ai danni degli anziani, con telefonisti a Napoli e trasfertisti in tutta Italia, spesso supportati da corrieri.

Truffe agli anziani anche da migliaia di euro: in due finiscono a processoDue persone sono state chiamate a processo con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di anziani, coinvolgendo importi anche di migliaia di euro.

Altri due finti marescialli respinti, le truffe agli anziani si riducono in modo sensibile: la prevenzione funziona davveroUn episodio a San Fermo, l'altro a Mariano Comense. Le vittime prese di mira reagiscono e chiamano il 112. I militari ribadiscono:Nessuno di noi può chiedere bonifici, soldi o gioielli ... ciaocomo.it

Truffe agli anziani: «I finti incidenti stradali l’ultima frontiera dei raggiri»Sempre più furbi e pronti a tutto, elaborando di continuo nuove tecniche per mettere a segno i colpi. Unica arma, l’informazione. Continuano gli incontri tra i carabinieri e la popolazione per ... laprovinciapavese.gelocal.it

Questi continuano con le loro miserabili truffe via sms. Voi state attenti e passate parola. - facebook.com facebook