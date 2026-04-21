Pisa Vaira non è più il direttore sportivo | decisione a sorpresa

A sorpresa, il club ha comunicato che Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La decisione è stata annunciata senza preavviso, lasciando senza parole molti osservatori. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta. La notizia ha causato scalpore tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che si aspettavano una possibile evoluzione diversa.

Pisa, 21 aprile 2026 – Un fulmine a ciel sereno. Davide Vaira non è più il direttore sportivo del Pisa. Una notizia per niente attesa, ma che la società ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale. “Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo. La proprietà, i dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni”. Questo è quanto recita la nota del club. Davide Vaira è stato l’artefice della costruzione della squadra a disposizione di Inzaghi che ha portato alla Serie A.🔗 Leggi su Lanazione.it

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