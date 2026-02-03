Ora è ufficiale Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club

Ora è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. La società nerazzurra ha annunciato ieri pomerigco la scelta, mettendo fine alle voci di mercato. Hiljemark prende il posto di chi aveva guidato la squadra finora e si prepara a iniziare la sua avventura sulla panchina pisana.

PISA – La panchina nerazzurra ha un nuovo padrone. Il Pisa Sporting Club ha sciolto le riserve e ufficializzato la nomina di Oscar Hiljemark come responsabile tecnico della Prima squadra. La società ha puntato su un profilo giovane e internazionale per il futuro del club. L’allenatore svedese ha sottoscritto un accordo pluriennale: la firma lo lega ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2027, con la possibilità di esercitare un’opzione per il prolungamento. Hiljemark arriva in Toscana dopo aver maturato esperienze significative nel nord Europa. La sua carriera in panchina è iniziata precocemente nel 2021, guidando l’ Aalborg nella massima serie danese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ora è ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club Approfondimenti su Oscar Hiljemark Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatore Il Pisa ha annunciato ufficialmente che Oscar Hiljemark sarà il nuovo allenatore della squadra. Oscar Hiljemark in pole per il Pisa: ex tecnico di Palermo e Genoa vicino a un nuovo incarico in Serie B Oscar Hiljemark torna in Serie B. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Oscar Hiljemark Argomenti discussi: Grammy 2026, la guida completa alla notte degli Oscar della musica: nominati, ospiti e come seguire la cerimonia; Grammy Awards 2026, le principali nomination e dove vedere la cerimonia di premiazione; Arriva il biopic su Giorgio Armani (ma che beffa!); ULTIM’ORA – Oscar Hiljemark allenerà in Serie A: c’è l’accordo, arriva in serata. Chi è davvero Oscar Garavani, finto nipote di Valentino: la verità dopo la smentita ufficiale della famigliaLa figura di Oscar Garavani è tornata al centro dell’attenzione dopo la smentita ufficiale della famiglia di Valentino Garavani, che ha negato qualsiasi ... ilsipontino.net Oscar passa allo Shangai SIPG: è ufficialeUna passaggio già annunciato, che ora diventa ufficiale. Dopo aver trovato poco spazio in questo avvio di stagione in Premier League nel Chelsea di Antonio Conte, Oscar passa allo Shangai SIPG. A ... gianlucadimarzio.com Oscar Hiljemark dirigerà oggi il suo primo allenamento con il Pisa LEGGI L’ARTICOLO: https://pisanews.net/oggi-primo-allenamento-per-il-nuovo-tecnico-oscar-hiljemark/ Pisanews Comune di Pisa Pisa Sporting Club - facebook.com facebook Oscar Hiljemark, chi è l'allenatore ex Palermo e Genoa vicino alla panchina del Pisa #SkySport #SkyCalciomercato #SkySerieA x.com

