Curava le mediazioni immobiliari per l' agenzia con tanto di provvigioni | era abusivo

Un individuo svolgeva regolarmente attività di mediazione immobiliare per un'agenzia, ricevendo provvigioni come se fosse un agente autorizzato. Tuttavia, non risultava iscritto all'albo professionale previsto dalla legge e non possedeva i requisiti necessari per esercitare legalmente questa professione. La sua presenza stabile nel settore ha portato a un intervento delle autorità per verificare la conformità delle sue attività alle norme in vigore.

Di fatto era stabilmente coinvolto nell'attività dell'agenzia immobiliare, ma senza titolo autorizzativo e iscrizione nell'apposito albo. La guardia di finanza di Pisa ha proceduto a sanzionare, al termine dell'indagine, il collaboratore di un'agenzia immobiliare che avrebbe operato quale agente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Agenti immobiliari abusivi, sospesa per sette giorni un'agenzia in provincia di Novara "Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliariPisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Mediazioni immobiliari abusive, si stringono le maglie(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Dopo l'inasprimento della normativa, si stringono le maglie su chi svolge abusivamente la mediazione immobiliare alterando la trasparenza del mercato e non tutelando i ... ansa.it Mediazione immobiliare e nullità della provvigione ex art. 6 L. 39/1989Il potenziale acquirente di un immobile intraprendeva le trattative di compravendita non direttamente con il venditore, bensì attraverso un soggetto che si era qualificato come agente immobiliare di ... diritto.it