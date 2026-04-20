Curava le mediazioni immobiliari per l' agenzia con tanto di provvigioni | era abusivo

Da pisatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo svolgeva regolarmente attività di mediazione immobiliare per un'agenzia, ricevendo provvigioni come se fosse un agente autorizzato. Tuttavia, non risultava iscritto all'albo professionale previsto dalla legge e non possedeva i requisiti necessari per esercitare legalmente questa professione. La sua presenza stabile nel settore ha portato a un intervento delle autorità per verificare la conformità delle sue attività alle norme in vigore.

Di fatto era stabilmente coinvolto nell'attività dell'agenzia immobiliare, ma senza titolo autorizzativo e iscrizione nell'apposito albo. La guardia di finanza di Pisa ha proceduto a sanzionare, al termine dell'indagine, il collaboratore di un'agenzia immobiliare che avrebbe operato quale agente.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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