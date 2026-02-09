Paghe ai rider sotto la soglia di povertà Glovo sotto indagine per caporalato Le testimonianze | Sempre controllati e puniti

La procura di Milano ha deciso di intervenire su Glovo, la nota società di consegne a domicilio. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto un controllo giudiziario urgente per caporalato, dopo aver ricevuto testimonianze di rider che denunciano paghe sotto la soglia di povertà e continue intimidazioni. Le indagini puntano a verificare se ci siano violazioni dei diritti dei lavoratori e pratiche illegali all’interno della piattaforma.

Glovo è finito nel mirino della procura di Milano. Il pubblico ministero del capoluogo lombardo Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per “Foodinho”, la società di delivery del colosso spagnolo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe «sotto la soglia di povertà», in violazione della Costituzione, e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro. Che va avanti da anni. «Una situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto», si legge nel decreto d’urgenza del pm. L’amministratore giudiziario nominato, Adriano Romanò, come scrive la procura diretta da Marcello Viola, dovrà ora procedere alla «regolarizzazione dei lavoratori» e adottare «adeguate misure» e assetti organizzativi idonei ad «evitare il ripetersi di fenomeni» di sfruttamento.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Glovo Foodinho

La Procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo.

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società dietro a Glovo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Glovo Foodinho

Argomenti discussi: Fino a 10 ore di lavoro con paghe da fame, ecco l’identikit del rider; Nidil-Cgil: la NON vita dei rider. Dieci ore di lavoro per 2-4 euro a consegna; Rider sfruttati, procura Milano dispone controllo giudiziario per Glovo Foodinho.

Rider sfruttati, procura Milano dispone controllo giudiziario per Glovo Foodinho(Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. L'accusa è che ... msn.com

Glovo sotto accusa per caporalato: paghe da fame ai suoi riderLa Procura di Milano indaga su Glovo e sui salari ‘da fame’ che il colosso delle consegne a domicilio riserva ai suoi riders. La notizia è di oggi ed è destinata a fare molto rumore in un mondo in cui ... altovicentinonline.it

Caporalato:commissariata Glovo, "40mila rider con paghe sotto la soglia della povertà". Disposto il controllo giudiziario d'urgenza della società che gestisce la piattaforma di food delivery,Foodinho srl. Il decreto dovrà essere vagliato da un gip entro 10 giorni. x.com

La Procura di Milano indaga sul colosso Glovo per sfruttamento del lavoro Secondo gli accertamenti della Procura, ai rider – 40mila impiegati a Milano e in Italia – sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà" facebook