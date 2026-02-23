Turismo Pisa supera il traguardo del milione di arrivi | vola il mercato internazionale +6,7%

Il turismo a Pisa ha raggiunto un record con più di un milione di arrivi, grazie all'aumento del 6,7% dei visitatori provenienti dall'estero. La crescita ha portato a oltre 2,24 milioni di presenze complessive, segnando un risultato senza precedenti. La forte domanda internazionale ha spinto le strutture ricettive a lavorare al massimo delle loro capacità, attirando turisti da diverse nazioni. La città si prepara ora a gestire questa affluenza crescente.

PISA – Il comparto turistico pisano chiude il 2025 registrando un risultato storico: per la prima volta, la città e il suo litorale hanno superato la soglia di un milione di arrivi, totalizzando oltre 2,24 milioni di presenze. I dati provvisori elaborati dall'Ufficio turismo del Comune evidenziano un consolidamento dell'attrattività internazionale e un mutamento nelle scelte di pernottamento dei viaggiatori. A sostenere la crescita (+3,7% di arrivi e +2,7% di presenze complessive rispetto al 2024) è stata la robusta performance della componente straniera. Il tasso di internazionalizzazione della domanda è salito al 61,1%, con quasi 694mila arrivi e 1.

