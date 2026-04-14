Lotito sicuro | Serve un bel commissario di altissimo profilo internazionale con una commissione sportiva che supporti il lavoro da fare

Il presidente di un’importante società sportiva ha dichiarato che è necessario nominare un commissario di livello internazionale per gestire al meglio la situazione attuale. Ha inoltre sottolineato l’importanza di una commissione sportiva che possa supportare le decisioni e il lavoro da svolgere. La proposta mira a rafforzare la gestione e garantire un intervento efficace nel contesto specifico.

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