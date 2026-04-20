Violenza inaudita a Piombino tra maxi rissa e regolamenti di conti con coltelli | denunciate tre persone

Nella notte a Piombino si sono verificati scontri violenti con coinvolgimento di più persone, tra cui una rissa di grandi proporzioni e alcuni episodi di accoltellamento. Tre individui sono stati denunciati dalle forze dell'ordine, che sono intervenute per sedare la situazione e raccogliere le testimonianze. L’episodio ha causato grande preoccupazione tra i residenti e ha portato all’attenzione le problematiche legate alla sicurezza nel centro cittadino.