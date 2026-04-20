Violenza inaudita a Piombino tra maxi rissa e regolamenti di conti con coltelli | denunciate tre persone
Nella notte a Piombino si sono verificati scontri violenti con coinvolgimento di più persone, tra cui una rissa di grandi proporzioni e alcuni episodi di accoltellamento. Tre individui sono stati denunciati dalle forze dell'ordine, che sono intervenute per sedare la situazione e raccogliere le testimonianze. L’episodio ha causato grande preoccupazione tra i residenti e ha portato all’attenzione le problematiche legate alla sicurezza nel centro cittadino.
Una notte di terrore tra maxi risse e accoltellamenti, presumibilmente per un regolamento di conti, con il centro di Piombino ostaggio di una violenza inaudita. È successo tutto nella notte scorsa tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, tra via Pisacane, piazza Verdi e via Lombroso, dove a.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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