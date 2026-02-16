Julia Simon la biatleta che faceva acquisti con le carte di credito dei compagni Vince due ori e fa il gesto | state zitti

Julia Simon, la biatleta francese, ha fatto notizia per aver utilizzato le carte di credito dei compagni durante gli acquisti, un fatto che ha sollevato polemiche. La stessa atleta ha poi vinto due medaglie d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, e in occasione della premiazione ha fatto il gesto di chiedere silenzio, portando il dito indice alle labbra davanti alla tribuna. Durante la cerimonia, Simon ha rivolto uno sguardo deciso e un gesto chiaro ai presenti, attirando l’attenzione dei media.

Dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi nell'individuale femminile (15 km) di biathlon a Milano-Cortina 2026, Julia Simon ha portato il dito indice alle labbra, facendo il classico gesto del "silenzio" rivolto alla tribuna. Un gesto plateale, quasi di sfida, con cui ha voluto zittire critiche e polemiche che l'avevano accompagnata nei mesi precedenti ai Giochi. La biatleta francese è stata al centro di una brutta storia di furto nei confronti dei colleghi. Condannata nel 2025, riammessa ai Giochi di Milano-Cortina, ora punta a una terza medaglia. Ne scrive E l Pais "Ieri sera ho letto un articolo molto brutto su di me e volevo esigere il rispetto che merito", ha spiegato a fine gara la neo campionessa olimpica.