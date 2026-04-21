Giorgio Piola ha commentato la situazione del team Red Bull dopo le prime tre gare del campionato di Formula Uno, parlando anche delle difficoltà della Aston Martin. Piola ha sottolineato come Adrian Newey abbia cercato di mettere in mostra le sue capacità progettuali, ma ha anche evidenziato le criticità presenti nella scuderia britannica. Le sue osservazioni sono state rilasciate ai microfoni di OA Sport.

Giorgio Piola ha analizzato la situazione del team Red Bull dopo le prime tre gare del Mondiale di Formula Uno ai microfoni di OA Sport. Mentre siamo ancora nel bel mezzo della pausa di aprile tutto il Circus si concentra verso il rientro in gara di Miami. Giorgio Piola non usa giri di parole per descrivere la situazione della scuderia di Milton Keynes: “Sembra una squadra molto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, quella dei 4 titoli di Max Verstappen. Vediamo che lui stesso non capisce quello che sta succedendo. Il suo malcontento è evidente. A Suzuka Red Bull ha fatto un miracolo tecnico proponendo due vetture differenti, il problema è che Hadjar è andato più forte, mentre Max non è nemmeno entrato nel Q3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piola su Adrian Newey: “Ha voluto far vedere il suo genio, ma le criticità della Aston Martin sono evidenti”

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