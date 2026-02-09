Aston Martin ha presentato la nuova livrea della AMR26, progettata da Adrian Newey. La vettura segna un passo importante per il team, che punta a rinnovarsi in vista dei regolamenti del 2026. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, curiosi di vedere come si tradurrà in pista questa evoluzione.

La AMR26 si pone come gestione di una nuova generazione di monoposto, inaugurando una filosofia integrata in cui telaio, power unit e aerodinamica sono pensati per funzionare in sintonia dall’inizio. La collaborazione con Honda, affiancata da Aramco e da partner di riferimento, è stata definita come una base su cui costruire una competitività lungo raggio. Il progetto ha incontrato un rallentamento di circa quattro mesi, legato al ritardo nell’accesso alla galleria del vento, disponibile soltanto da aprile 2025. Questo freno ha costretto il team a comprimere le fasi di sviluppo, portando i primi chilometri a Barcellona a essere la conferma pratica della direzione tecnica intrapresa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aston Martin svela la nuova livrea della AMR26 firmata Adrian Newey

L'Aston Martin AMR26 si mostra in alcune prime immagini, e il design lascia capire che sarà una monoposto con soluzioni tecnicamente molto aggressive.

