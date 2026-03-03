Giuseppe Marotta ha confermato che Pio Esposito rimarrà all’Inter e che non ci sono offerte dall’Arsenal. Ha anche parlato della situazione di Nico Paz, senza fornire dettagli ulteriori. Le dichiarazioni sono state fatte prima della partita tra Inter e Como, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia 202526. L’incontro si svolgerà in programma poco dopo.

In vista dell’incontro tra Inter e Como, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 202526, il presidente Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni che evidenziano lo stato d’animo e le strategie della società nerazzurra. La compare tra le principali energie motivazionali e le prospettive future del club, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale e sugli obiettivi. Marotta ha sottolineato come sia stato fondamentale, nonostante i momenti di difficoltà, **volare pagine** e trarre insegnamenti da esperienze passate. La partecipazione a tutte le competizioni si è rivelata un banco di prova, portando con sé alcune insidie, che fanno parte integrante di un cammino ricco di sfide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

