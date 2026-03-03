Inter parla Marotta | L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito e noi non vogliamo venderlo! Interessati a Nico Paz? Ecco la verità

Prima del match contro il Como, Giuseppe Marotta ha chiarito che l’Inter non ha ricevuto richieste dall’Arsenal per Pio Esposito e che il club non ha intenzione di cederlo. Inoltre, ha confermato che l’interesse per Nico Paz non è stato ufficializzato e ha spiegato la posizione della società riguardo alle eventuali trattative. Marotta ha parlato anche di altri aspetti legati alla gestione della squadra.

