Pinko trunk show con 300 ospiti | riflettori sulla collezione spring-summer 2026

Un evento dedicato alla presentazione della collezione SpringSummer 2026 si è svolto recentemente a Napoli, presso il locale La Santissima. La serata ha visto la partecipazione di circa 300 ospiti, che hanno potuto scoprire i capi della nuova linea. La manifestazione è stata organizzata da Pinko, che ha scelto questa location per mettere in mostra le creazioni della prossima stagione.

Pinko accende i riflettori sulla nuova collezione SpringSummer 2026 con un esclusivo Trunk Show nella suggestiva cornice di La Santissima a Napoli. Per tre ore la Music Hall della struttura si è trasformata in un palcoscenico immersivo nel quale stile, musica e storytelling si sono intrecciati.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate MCS presenta la collezione Spring Summer 2026: il nuovo rider tra natura, città e libertà contemporaneaMCS lancia la collezione Spring Summer 2026: heritage, materiali innovativi, palette naturali e il nuovo volto del rider urbano MCS inaugura la... Clips Spring Summer 2026Clips intreccia passato e presente con una continuità naturale, trasformando il proprio stile in qualcosa che resta attuale senza perdere d’identità.