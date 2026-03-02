Clips Spring Summer 2026

La collezione Spring Summer 2026 di Clips combina elementi del passato e del presente, creando un equilibrio tra tradizione e modernità. Il brand mantiene la propria identità attraverso dettagli distintivi e un approccio che valorizza le radici stilistiche, adattandole alle tendenze attuali. La linea si distingue per capi che uniscono eleganza e praticità, riflettendo un’estetica coerente e riconoscibile.

Clips intreccia passato e presente con una continuità naturale, trasformando il proprio stile in qualcosa che resta attuale senza perdere d'identità. La primavera estate 2026 è una collezione che lavora sulla sostanza, sulla mano, sulla costruzione, sulla silhouette e che trova nel blu la sua nuance simbolo. Capi adatti a donne sicure, eleganti che non rinunciano mai a sentirsi femminili.