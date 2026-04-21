Pinese-Juventus Next Gen 0-0 | reti inviolate ma la posizione resta solida

Nella partita tra Pinese e Juventus Next Gen, il punteggio è rimasto invariato sullo 0-0. La squadra ospite ha cercato di segnare, ma senza successo nel corso dei 90 minuti. Nonostante le diverse occasioni create, nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la rete, portando a casa un punto ciascuna. La Juventus Next Gen mantiene così una posizione stabile in classifica.

La Juventus Next Gen porta a casa un punto prezioso in una trasferta complicata. Nonostante le occasioni create nel corso dei 90 minuti, la squadra allenata da Brambilla non riesce a trovare il gol del vantaggio. Il risultato finale permette comunque ai bianconeri di restare saldamente in zona playoff, mantenendo una posizione strategica in vista della fase finale della stagione. La partita: equilibrio e occasioni. La sfida tra Pianese e Juventus Next Gen è stata equilibrata fin dai primi minuti. La Pianese parte meglio: al 13? Fabrizi crea la prima vera occasione, ma Mangiapoco risponde presente. La Juventus Next Gen prova a costruire gioco, ma fatica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Pinese-Juventus Next Gen 0-0: reti inviolate, ma la posizione resta solida Notizie correlate Cremonese-Torino 0-0: i lombardi spingono ma non basta. Allo Zini finisce a reti inviolateCremona, 19 aprile 2026 - Finisce a reti bianche il lunch match dello Zini tra Cremonese e Torino. Leggi anche: In Verona-Pisa prevale la paura: reti inviolate Altri aggiornamenti Si parla di: Calendario Pianese - Serie C Girone B Italia. Pianese-Juventus Next Gen 0-0. Bianconeri saldi al quinto posto in classifica22:34 - FINE SECONDO TEMPO. Termina 0 a 0 il match tra Pianese e Juventus Next Gen. Bianconeri ancora saldi al quinto posto in classifica con 52 punti. Pianese che scivola in nona ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com