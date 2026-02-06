In Verona-Pisa prevale la paura | reti inviolate

La partita tra Verona e Pisa si conclude senza reti, lasciando tutto invariato sul risultato. Al Bentegodi, i due allenatori Sammarco e Hiljemark fanno il loro debutto sulla panchina, ma nessuno riesce a sbloccare il punteggio. I tifosi sono rimasti in silenzio, mentre le squadre si sono concentrate a mantenere la calma e la tattica. La paura di perdere ha prevalso su entrambe le parti, e il match finisce con un pareggio che lascia aperto il discorso per le prossime partite.

Al Bentegodi hanno debuttato i tecnici Sammarco e Hiljemark. VERONA - Reti inviolate e tutto invariato. Finisce 0-0 la sfida tra Verona e Pisa, che apre la 24esima giornata della Serie A. Le due formazioni, ultime in classifica a pari punti rimangono entrambe a tre lunghezze dalla zona salvezza. Esordio per entrambi gli allenatori sulle rispettive panchine. Nei gialloblù, il tecnico della primavera Sammarco è stato promosso dopo l'esonero di Zanetti, mentre negli ospiti debutta il 33enne Oscar Hiljemark, tre anni e mezzo da giocatore in Italia tra Palermo e Genoa, scelto al posto di Gilardino.

