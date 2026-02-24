Programma valorizzazione 2026 Pinacoteca Salvatore Cavallo | presentazione pubblica

L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino ha annunciato che venerdì 27 febbraio alle 18 presenterà il Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca “Salvatore Cavallo”. La decisione deriva dalla volontà di promuovere il patrimonio artistico locale e attirare visitatori. L’evento si terrà nella sala consiliare del municipio, dove saranno illustrate le iniziative previste. La presentazione attirerà appassionati e cittadini interessati a conoscere i progetti futuri per la pinacoteca.

Appuntamento venerdì 27 febbraio alle ore 18. I percorsi educativi si rivolgono a scuole, famiglie, adulti e anziani, con proposte pensate per ogni fascia di età SAN MICHELE SALENTINO - L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, venerdì 27 febbraio alle ore 18, presenterà il Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino. Il calendario propone attività culturali, educative e partecipative che intendono rafforzare il legame tra il patrimonio artistico del Novecento e la comunità.Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini, dell’assessore alla Cultura Tiziana Barletta e della consigliera comunale e provinciale Rosalia Fumarola, la presidente dell’Ets Le Colonne, Anna Cinti, illustrerà il percorso di valorizzazione previsto per il 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Dall’erosione costiera alla valorizzazione del patrimonio: Fondi programma gli interventi 2026Il Consiglio comunale di Fondi si è riunito venerdì scorso e subito ha annunciato gli interventi previsti per il 2026. Leggi anche: Presentazione dell’opera “Il tema del doppio” di Francesco Granito donata alla Pinacoteca metropolitana Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: FE’ ANTICA 2026 – IV edizione della Rassegna di Musica Antica; Reggio Calabria, il Liceo Campanella - Preti Frangipane celebra la Giornata Pretiana 2026 nel segno di Francesco Palmeri · ilreggino.it; Sabato, 21 febbraio, presentazione del libro di Anna Giammetta Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema. Venerdì 27 febbraio la presentazione del Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca Salvatore CavalloL’Amministrazione comunale, venerdì 27 febbraio alle ore 18.00, presenterà il Programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca Salvatore Cavallo di S ... brundisium.net Due nuove acquisizioni per la Pinacoteca Divisionismo TortonaProsegue nel 2026 il percorso di crescita e valorizzazione della collezione della Pinacoteca Divisionismo Tortona, che presenta due nuove acquisizioni. corrierenazionale.it Teste di Moro "In persona" allo storico Carnevale a cavallo di Corleone. Riceviamo e pubblichiamo le foto di Salvatore U Gaddu - facebook.com facebook