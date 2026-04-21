Pilotta di Parma | Denis Ton guida il tesoro verso il futuro digitale

Oggi, martedì 21 aprile 2026, si è svolto il passaggio di consegne alla guida del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La gestione del sito, che rappresenta uno dei principali punti di riferimento del patrimonio artistico della città, cambia ufficialmente con la nomina di Denis Ton come nuovo responsabile. L’evento segna l’avvio di un nuovo ciclo per questa istituzione culturale.

Il passaggio di consegne alla guida del Complesso monumentale della Pilotta di Parma avviene ufficialmente oggi, martedì 21 aprile 2026, segnando l’inizio di una nuova gestione per uno dei cuori pulsanti del patrimonio artistico parmense. Denis Ton assume il ruolo di direttore dell’istituto, succedendo a Stefano L’Occaso che aveva guidato la struttura con funzioni ad interim a partire dal gennaio 2024. La nomina è stata formalizzata dal Ministero della Cultura lo scorso 18 febbraio. Un profilo specialistico tra Belluno e Trento per gestire il tesoro parmense. La scelta ricade su un esperto di chiara fama nel settore museologico: Denis Ton, nato nel 1977, porta con sé un bagaglio tecnico focalizzato sulla pittura e sulla grafica del periodo compreso tra il Seicento e il Settecento italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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