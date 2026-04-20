Denis Ton nuovo direttore del Complesso della Pilotta a Parma

Oggi si è svolto il passaggio di consegne ufficiale al Complesso della Pilotta di Parma, con la nomina di Denis Ton come nuovo direttore. La cerimonia ha visto il trasferimento delle responsabilità tra il precedente e il nuovo incaricato, che assumerà ora la guida del complesso monumentale. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Denis Ton entra in carica come nuovo?direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma: oggi?il passaggio ufficiale di consegne. Succede a Stefano L'Occaso,?che ha ricoperto il ruolo di direttore ad interim dal gennaio?2024. Nominato dal Ministero della Cultura lo scorso 18?febbraio, Ton.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Visita guidata al complesso monumentale della PilottaDurante la nostra esclusiva visita guidata al Complesso Monumentale della Pilotta, non solo scopriremo la straordinaria collezione d'arte favorita... Parma Social Dinner 2026: una cena stellata nel cuore monumentale della PilottaCon Massimiliano Mascia, Salvatore Morello, Luigi Pomata e il Maestro Maurizio Santin.