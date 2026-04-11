Corpo Vivo | a Pergine pilates e postura

A Pergine, a partire da lunedì 13 aprile, aprirà una nuova struttura dedicata al movimento e alla cura del corpo. Si tratta di un centro che si concentra su attività come Pilates e esercizi per migliorare la postura. L’obiettivo è offrire uno spazio in cui le persone possano dedicarsi al benessere fisico e alla qualità della vita attraverso pratiche motoria. La presenza di questa struttura amplia l’offerta di servizi dedicati alla salute e al movimento nella zona.

L’attività motoria, il muoversi e il desiderio di una migliore qualità della vita stanno coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e dalla ricerca del benessere fisico non è avulsa Pergine, che da lunedì 13 aprile potrà contare su una nuova realtà dedicata al movimento e alla cura del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Postura e tech neck: 4 esercizi (mirati) per migliorare postura e aspettoL’esperto propone 4 esercizi semplici per controbilanciare gli effetti di una postura scorretta mentre si utilizzano i device elettronici. Gisele: «Grazie al Pilates ho ritrovato un corpo forte e tonico dopo l’ultima gravidanza»Quando si parla di recupero post-gravidanza, Gisele Bündchen è un faro di ispirazione. Pilates Classico per la Postura | Esercizi di Pilates a casa