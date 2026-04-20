Pilar Fogliati e Fabio Paratici prima foto di coppia | a cena insieme a Firenze

Dopo una partita a Firenze, sono state scattate le prime immagini che ritraggono insieme l’attrice e il direttore sportivo della squadra locale. I due sono stati visti a cena, sorridenti e in compagnia, in un locale della città. La foto ha fatto il giro dei social e ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino gli aggiornamenti sulla loro frequentazione.

Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, Pilar Fogliati e Fabio Paratici compaiono per la prima volta in uno scatto pubblico che li ritrae fianco a fianco. L’occasione è una cena a Firenze, in una nota pizzeria della zona di Coverciano, non distante dallo stadio Franchi. Il contesto è conviviale e informale, e l'intesa tra i due è più che evidente. "Onorati di essere stati scelti dal nostro ds Paratici in compagnia della splendida Pilar Fogliati. Grazie, a presto e Forza Viola", si legge nella didascalia del post, pubblicato sul profilo del ristorante. Dopo il grande successo come co-conduttrice del Festival di Sanremo di Carlo Conti, l'attrice romana di Breve storia d'amore e della serie Cuori, appare semplicemente radiosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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