È deceduto Alberto Festa, conosciuto come Al, artista che ha saputo unire cinema e fede nel suo lavoro. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità culturale laziale, lasciando un vuoto evidente tra coloro che avevano seguito la sua carriera e apprezzato le sue opere. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama artistico locale.

La scomparsa di Alberto Festa, noto come Al, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità culturale laziale. L’artista si è spento a Viterbo il 12 marzo scorso all’età di 68 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Oggi pomeriggio, alle ore 15, la città accoglierà l’ultimo saluto presso la chiesa di San Pietro, in un momento di raccoglimento per amici e colleghi. Questa perdita assume un significato particolare considerando che solo due mesi prima aveva perso anche Stefania Stella, sua compagna di vita e d’arte. La doppia assenza segna non solo una fine personale, ma la conclusione di un percorso creativo condiviso che ha segnato il artistico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Al Festa: l’artista che unì cinema e fede

Articoli correlati

Addio ad Alano Maffucci. Artista d’oro per tre PapiArezzo, 27 dicembre 2025 – "Nella vita non avrei potuto fare altro che l’orafo artigiano".

Addio ad Antonio Zichichi, il grande fisico tra scienza e fedeAGI - È morto all'età di 96 anni il fisico e grande divulgatore scientifico Antonino Zichichi.

MARTINA MISSY SI INNAMORA DELLA CRUSH DI LETIZIA 4EVER

Altri aggiornamenti su Addio ad Al Festa l'artista che unì...

Discussioni sull' argomento Addio a Giorgio Gosetti; Pescate, parco Addio Monti ancora cantiere. De Capitani: Halloween a rischio; Lutto: addio a Giorgio Gosetti, aveva portato a Courmayeur il Noir in Festival; Ermonela Jaho e Donizetti: alla ricerca della verità.

Al Festa morto, addio al regista di Fatal FramesLa notizia della morte di Al Festa ha colpito soprattutto chi conosce bene il cinema di genere italiano, quello più laterale, meno celebrato dai grandi circuiti ma capace di lasciare un segno profondo ... alphabetcity.it

La Maddalena, folla ai funerali del tiktoker Luigi Nativi: l’addio tra i palloncini nel cielo Il 18enne si era tolto la vita nella sua abitazione. Sulla sua morte indaga la Procura di Tempio - facebook.com facebook

Addio a Jurgen Habermas, il filosofo della ragione condivisa x.com