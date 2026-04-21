Pietrelcina D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani | confronto su sviluppo e PNRR

Un consigliere comunale ha partecipato a Napoli all’assemblea di ANCI Giovani, dove si è parlato di sviluppo locale e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati ai progetti e alle risorse disponibili per i territori. La partecipazione è avvenuta in rappresentanza di un Comune della provincia di Benevento. L’evento ha coinvolto giovani amministratori e rappresentanti istituzionali provenienti da diverse realtà regionali.

L’iniziativa, promossa da ANCI Giovani, ha visto la partecipazione di amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, riuniti per confrontarsi sui principali temi che riguardano i territori e il ruolo degli enti locali, tra sviluppo, politiche di coesione, PNRR e innovazione amministrativa.“Ho rappresentato Pietrelcina in un contesto di grande valore istituzionale – dichiara D’Andrea – confrontandomi con amministratori provenienti da tutta Italia su sfide comuni e opportunità di crescita per i nostri territori. Occasioni come questa – prosegue – sono fondamentali per condividere esperienze e buone pratiche, rafforzando il ruolo dei giovani nelle istituzioni locali non solo come presenza, ma come contributo concreto alla costruzione di politiche più efficaci e vicine ai cittadini.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pietrelcina, D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani: confronto su sviluppo e PNRR Notizie correlate Pietrelcina, D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea... D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea... Aggiornamenti e dibattiti Pietrelcina, D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania: Importante momento di confronto nazionale PoliticaIl consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea di ANCI Giovani Campania, nell’ambito della XV Assemblea nazionale dei ... realtasannita.it Da Pietrelcina a Treviso per l'assemblea dell'AnciDa Pietrelcina a Treviso per partecipare all'assemblea nazionale Anci Giovani a Treviso. Protagonisti della trasferta i tre giovani consiglieri del paese di Padre Pio Alessio Scocca (membro del ... ilmattino.it