Un giovane cameriere è stato insultato e aggredito durante il servizio e si è recato al pronto soccorso con un trauma cranico. L'episodio si è verificato a Pietrasanta, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze. L'avvocato che assiste la vittima ha commentato che la situazione potrebbe assomigliare ad altri casi di violenza simili.

PIETRSANTA – “Poteva essere un altro caso Bongiorni”, ha detto l’avvocato Gianluca Pajatto, che assiste la vittima. Ossia un 34enne senegalese aggredito e picchiato da un gruppo di persone mentre stava lavorando come cameriere in un bar di piazza Duomo, a Pietrasanta. Secondo alcune testimonianze, e dalle parole del legale, si tratterebbe di un altro episodio violento e drammatico come quello che ha visto, come vittima, Giacomo Bongiorni a Massa. In piazza del Duomo, a Pietrasanta, il senegalese è finito al pronto soccorso dell’ospedale Versilia con un referto che parla di trauma cranico. Cinque i giorni di prognosi. Perché è successo? Il giovane cameriere ha chiesto ad alcuni clienti il motivo degli insulti che gli stavano rivolgendo mentre lavorava.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pietrasanta: giovane cameriere insultato e aggredito mentre stava lavorando. Al pronto soccorso con trauma cranico

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