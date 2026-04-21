A Pietrasanta, un cameriere senegalese è stato aggredito da un gruppo di sette persone di nazionalità albanese. L'incidente è avvenuto durante un turno di lavoro, senza che siano ancora chiare le motivazioni o le circostanze precise dell'aggressione. La vittima ha riportato lesioni e si trova sotto osservazione medica. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Pietrasanta (Lucca), 21 aprile 2026 – Doveva essere una serata di lavoro come tante altre, magari più impegnativa del solito. Del resto è sabato, il centro storico di Pietrasanta pullula di gente e i tavoli da servire sono pieni di clienti. Il lavoro di L.C., 33enne di origini senegalesi in servizio al bar “Pietrasantese” in piazza Duomo come cameriere, fino all’1,30 di notte va avanti secondo il solito copione. Poi succede l’impensabile. Da un tavolo qualcuno gli dice “spostati, ne*ro di m.”, lui riconosce uno della comitiva, formata da sette albanesi, e chiede spiegazioni, ma in tutta risposta riceve un doppio pestaggio sia dentro il locale, con altri avventori che riescono ad allontanare il branco, sia all’esterno, in mezzo alla piazza.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pietrasanta, cameriere senegalese picchiato da 7 albanesi

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