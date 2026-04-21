Cameriere offeso e picchiato | Erano sette contro uno

Un cameriere è stato aggredito e picchiato in un locale di Pietrasanta. Secondo quanto ricostruito, avrebbe riferito di essere stato colpito da un gruppo di sette persone, con le quali avrebbe avuto un confronto che è poi degenerato. La lite si sarebbe consumata durante una serata di normale attività lavorativa, senza altri dettagli sui motivi alla base dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.

Pietrasanta (Lucca), 21 aprile 2026 – Doveva essere una serata di lavoro come tante altre, magari più impegnativa del solito. Del resto è sabato, il centro storico di Pietrasanta pullula di gente e i tavoli da servire sono pieni di clienti. Il lavoro di L.C., 33enne di origini senegalesi in servizio al bar “Pietrasantese” in piazza Duomo come cameriere, fino all’1,30 di notte va avanti secondo il solito copione. Poi succede l’impensabile, con la mente dei presenti che va inevitabilmente alla recente tragedia di Massa. Da un tavolo qualcuno gli dice “spostati, ne*ro di m.”, lui riconosce uno della comitiva, formata da sette albanesi, e chiede spiegazioni, ma in tutta risposta riceve un doppio pestaggio sia dentro il locale, con altri avventori che riescono ad allontanare il branco, sia all’esterno, in mezzo alla piazza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cameriere offeso e picchiato: “Erano sette contro uno” Amnesiac special forces soldier becomes border assassin, destroys dark forces to save wife Notizie correlate Leggi anche: Scopaia, ventenne soccorso nella notte: "Mi hanno picchiato, erano in quattro" Caos al ristorante. Lanciano sedia contro il cameriereDurante l’orario di cena, una comitiva di giovanissimi ha cominciato a creare confusione in un ristorante di Porto Recanati, lanciando l’acqua sul...