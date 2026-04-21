Nella chiesa di San Francesco ad Arezzo, si trovano affreschi realizzati dalla famiglia Bacci, raffiguranti le storie della Vera Croce di Gesù. Tra queste opere si distingue il Sogno di Costantino, un capolavoro attribuito a Piero della Francesca. La composizione dell’affresco è caratterizzata da precise proporzioni e simmetrie, che sono state oggetto di studi per analizzare gli aspetti matematici dietro la sua realizzazione.

Nella cappella principale della chiesa di San Francesco ad Arezzo, la famiglia Bacci ha commissionato un ciclo di affreschi che oggi rappresenta uno dei vertici dell’arte mondiale: le storie della Vera Croce di Gesù. Tra queste, spicca il Sogno di Costantino, opera che manifesta la maturità del Rinascimento attraverso una gestione scientifica della luce e dello spazio. L’opera ritrae l’accampamento dell’imperatore nella notte precedente lo scontro a Ponte Milvio. Mentre il sovrano riposa, la scena è animata da un servo accovacciato ai margini del letto e da due soldati che presiedono l’esterno della tenda aperta. In questo scenario notturno, un angelo discende dal cielo puntando verso la croce luminosa, la cui intensità radiante permette di distinguere chiaramente ogni dettaglio dell’ambiente circostante nonostante l’oscurità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piero della Francesca: il segreto matematico dietro il Sogno di Costantino

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