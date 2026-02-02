Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza Piero della Francesca

Sono iniziati i preparativi per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca” ad Arezzo. Le iscrizioni sono aperte e gli organizzatori stanno definendo gli ultimi dettagli prima della grande giornata. La competizione si terrà tra pochi mesi e coinvolgerà giovani ballerini da tutta Italia.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”. La città di Arezzo tornerà al centro della danza italiana con due giornate dedicate alla valorizzazione e alla formazione dei giovani talenti: sabato 14 e domenica 15 marzo, ballerini, scuole e maestri provenienti da tutta la penisola vivranno un’opportunità di confronto sul palcoscenico del teatro Petrarca in un evento che unisce competizione, studio e passione per l’arte coreutica. Il concorso, organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, proporrà una maratona di esibizioni di danza tra tutte le età e tutti gli stili, due masterclass con docenti di spessore internazionale e il conferimento di borse di studio per le migliori coreografie, andando così a sostenere la futura carriera artistica delle allieve e degli allievi maggiormente meritevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza “Piero della Francesca” Approfondimenti su Piero della Francesca Conto alla rovescia per il passaggio della Fiamma Olimpica a Riccione Tra pochi giorni, Riccione ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, un momento di grande significato simbolico e di unione. Conto alla rovescia per il blitz di Trump in Iran. La scommessa della stampa Usa Si avvicina un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, con un blitz militare contro i Guardiani della rivoluzione e le forze di sicurezza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piero della Francesca Argomenti discussi: Ecobonus, conto alla rovescia per la comunicazione all’Enea: aperto il portale, 90 giorni di tempo; Conto alla rovescia per le ONLUS; Fiera di Sant'Orso, conto alla rovescia per la pacifica invasione di Aosta; Carnevale, conto alla rovescia per il debutto. Kena Mobile: conto alla rovescia per l'offerta da 300 Giga in 5G a 5,99 euroSi può aderire alla promozione fino alle 10:00 del mattino di martedì 3 febbraio: ecco i dettagli dell'iniziativa. ilsoftware.it Milano-Cortina, conto alla rovescia per le Olimpiadi: il presidente Mattarella incontra i membri del CioLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel loro ultimo miglio. Saranno 2900 gli atleti (196 italiani), 92 nazioni, a sfidarsi in tre Regioni. msn.com Alisson Santos, conto alla rovescia finito “Napoli, domani mattina le visite mediche di Alisson Santos”. La notizia, affidata a Gianluca Di Marzio su X, segna l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità. Il Napoli è pronto ad accogliere Alisson Santos: visite mediche fi - facebook.com facebook

