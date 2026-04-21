Pierina Paganelli l'avvocata dei figli | Da Dassilva contraddizioni importanti Sull'omicidio una mano maschile
L'avvocata che rappresenta i figli di Pierina Paganelli ha commentato le accuse mosse contro Dassilva, evidenziando contraddizioni significative nelle sue dichiarazioni. Secondo l’avvocato, sull’omicidio della donna ci sarebbe una mano maschile coinvolta. La difesa sta seguendo il procedimento giudiziario in corso a Rimini, mentre i figli della vittima sono assistiti nel processo. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.
Monica Lunedei, avvocato che assiste i figli di Pierina Paganelli nel corso del processo relativo all'omicidio della donna a Rimini, a Fanpage.it: "L'esame di Dassilva, unico imputato, è diventato inaspettatamente uno degli elementi più forti a sostegno dell'accusa".🔗 Leggi su Fanpage.it
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