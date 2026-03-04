Omicidio Pierina Paganelli il Riesame sulla carcerazione preventiva di Dassilva | Manuela Bianchi è credibile

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di mantenere in carcere Louis Dassilva, coinvolto nell’omicidio di Pierina Paganelli. Manuela Bianchi, che ha scoperto il corpo della suocera nel garage il giorno dopo il delitto, ha testimoniato sulla sua credibilità. La decisione segue le valutazioni sulla tutela della procedura e sulla gravità delle accuse nei confronti dell’imputato.

Il Tribunale del Riesame di Bologna conferma il carcere per Louis Dassilva. È stata proprio Manuela Bianchi a trovare il corpo della suocera la mattina successiva al delitto nel garage dove era presente anche l'imputato. "Louis disse che Pierina Paganelli aveva le parti intime esposte e nessuno l'aveva riconosciuta al momento del rinvenimento del cadavere" Lunga deposizione in Tribunale di Valeria Bartolucci moglie del 35enne Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio