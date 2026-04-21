Pierangelo Sequeri | La Chiesa promuova l’educazione musicale Dietro molte canzoni una regia ideologica

Un noto teologo e compositore ha sottolineato come la Chiesa dovrebbe sostenere di più l’educazione musicale, evidenziando che dietro molte canzoni ci sono influenze ideologiche. Ha osservato che le note musicali possono trasmettere allegria, ma spesso si diffonde una cultura di massa che rischia di uniformare i messaggi. La sua riflessione si basa sull’analisi di brani liturgici e sul ruolo della musica nel contesto religioso e sociale.

Per avventurarsi a fondo nel pensiero di Pierangelo Sequeri, nato a Milano il 26 dicembre 1944, figlio di un concertista di violino e di una pianista, finissimo teologo italiano di fama internazionale, sarebbe necessario avere l’ardimento e la curiosità di leggere i 13 volumi finora pubblicati, da Vita e Pensiero, delle sue opere, una vasta operazione editoriale in itinere. Le sue riflessioni teologiche si concatenano con il tema della musica. Egli è anche musicologo e critico musicale. E giacché il grande tema è trovare sintesi tra popolare ed elitario e comprendere cosa l’esperienza di ascolto dia all’esistenza, in particolare dei giovani, dagli anni Settanta ha composto canzoni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pierangelo Sequeri: «La Chiesa promuova l’educazione musicale. Dietro molte canzoni una regia ideologica» Notizie correlate Leggi anche: Torna “Cover me”, la sfida musicale sulle canzoni di Bruce Springsteen Dopo il richiamo di Mattarella una proposta: Roma promuova la riforma della governance mondialedi Domenico Esposito* Condivido pienamente il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla gravità della fase internazionale che...