Piera Benetti small boxes

La mostra affronta il tema della memoria e della sua relazione con la quotidianità. Sono scatole, small boxes. Della scatola conservano le pieghe, il fare, ma non la funzione: non si chiudono e hanno forme insolite. All’interno una colata di gesso che prende e dà la forma. Il racconto del colore.🔗 Leggi su Veronasera.it

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