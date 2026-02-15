Benetti BNeos l' anima ibrida dello yacht viareggino

Benetti B.Neos si distingue come uno dei primi yacht viareggini a combinare un sistema di propulsione ibrido, nato per offrire maggiore versatilità in mare. Questo modello, progettato con attenzione alla sostenibilità, riduce anche i consumi grazie a una tecnologia avanzata. La scelta di integrare motori elettrici e a combustione permette di navigare in modo più efficiente e meno inquinante, un obiettivo che il cantiere ha voluto raggiungere con questa innovazione.

Benetti, uno dei cantieri che hanno fatto la storia della nautica non solo italiana, ha abituato gli armatori a idee sia esteticamente che tecnicamente innovative. Il B.Neos rientra in questa visione di avanguardia, senza perdere nulla di quella classe tutta italiana che viene riconosciuta in tutto il mondo. Un 40 metri che interpreta la purezza essenziale e le proporzioni bilanciate di una barca a vela, integrandole armoniosamente con il comfort di un superyacht a motore. "Abbiamo lavorato per tradurre la purezza estetica di uno yacht a vela nel layout di questo motoryacht, mantenendo il profilo basso e le linee il più possibile essenziali - racconta Malcom McKeon, che guida Mmyd, lo studio che lo ha disegnato -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

