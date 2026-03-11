A Caserta il Franchising Day ' griffato' Mail Boxes Etc

A Caserta si è svolto il Franchising Day organizzato da Mail Boxes Etc., un evento dedicato a chi vuole avviare un'attività con il supporto di un marchio internazionale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi potenziali imprenditori interessati a scoprire opportunità nel settore del franchising. Durante l'iniziativa sono state fornite informazioni sui modelli di business e sulle modalità di collaborazione con il brand.