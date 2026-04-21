Nel Piemonte, un documento presentato ieri in Consiglio regionale propone di introdurre l’uso della firma digitale per i referendum e le leggi di iniziativa popolare. La mozione mira a semplificare le procedure e a ridurre la burocrazia legata alla gestione di questi strumenti di democrazia diretta. La proposta si inserisce in un tentativo di modernizzare e rendere più efficiente il processo decisionale locale.

Una mozione presentata ieri presso il Consiglio regionale del Piemonte punta a rivoluzionare la democrazia diretta locale, estendendo l’uso della firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare. L’obiettivo, sostenuto da Italia Viva e dall’Associazione Radicale, è quello di superare i limiti dei metodi cartacei per allineare la regione agli standard tecnologici già adottati a livello nazionale. La proposta è stata illustrata durante un incontro tenutosi a Palazzo Lascaris, denominato Partecipazione e democrazia per il Piemonte. Durante l’evento, la capogruppo di Italia Viva, Vittoria Nallo, ha evidenziato un evidente paradosso...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, firma digitale per referendum: la sfida alla burocrazia

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