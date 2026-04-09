Trasporti eccezionali a Caserta | la burocrazia diventa digitale e veloce

A Caserta, la Provincia ha introdotto una piattaforma digitale per gestire le autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Questa novità mira a semplificare e velocizzare le procedure burocratiche, sostituendo le pratiche cartacee con un sistema online. La decisione si inserisce in un percorso di modernizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di supportare il settore logistico e produttivo locale.

La Provincia di Caserta compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi pubblici con l’attivazione della nuova piattaforma digitale per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, uno strumento strategico per sostenere il comparto logistico e produttivo del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Trasporti eccezionali in autostrada: A26 chiusa per 5 ore stanotteChiuso al traffico il tratto compreso tra Borgomanero e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce Per... Trasporti eccezionali sull'A26, l'autostrada chiude per una notteNella notte tra l'1 e il 2 febbraio l'autostrada sarà infatti chiusa al traffico nel tratto tra Arona e Gravellona Toce, in direzione nord, per...