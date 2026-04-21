Piccolo prestito NoiPA | cos’è e come funziona il finanziamento INPS per i dipendenti pubblici

Il Piccolo Prestito NoiPA è una forma di finanziamento destinata ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nota come “Fondo credito”. Si tratta di un prestito con importi limitati che permette ai lavoratori pubblici di ottenere una somma di denaro attraverso un procedimento semplificato. Il finanziamento viene erogato dall'INPS e prevede delle modalità di rimborso stabilite in anticipo.

Il Piccolo Prestito NoiPA è una linea di credito riservata ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto “Fondo credito”. L’iniziativa, diffusa anche tramite i canali social ufficiali di NoiPA, si inserisce nel quadro degli strumenti di welfare finanziario destinati al personale della Pubblica amministrazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pensioni dipendenti pubblici, l’Inps ammette errori dal 2024: scatta il rimborso degli arretratiL'Inps ha ammesso che, dal gennaio 2024 al marzo 2026, ha sbagliato il calcolo di alcune pensioni. Tfs e Tfr dipendenti pubblici, l’Inps riduce i tempi di pagamento a 9 mesiArriva una novità attesa da anni per milioni di lavoratori: i tempi di pagamento del Tfs e del Tfr si accorciano per i dipendenti pubblici. Contenuti utili per approfondire Si parla di: NoiPA Offline dal 18 al 20 Aprile: Stop a Cedolini, CU e Piccoli Prestiti. Piccolo prestito NoiPA: cos’è e come funziona il finanziamento INPS per i dipendenti pubbliciIl Piccolo Prestito NoiPA è una linea di credito riservata ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto Fondo credito. L’iniziativa, ... orizzontescuola.it Liquidità extra per Docenti e ATA: aggiornamenti su requisiti e procedura online per richiedere fino a 75.000€ di prestito con condizioni agevolate. Le opportunità della ...Per Docenti e personale scolastico che intendono sostenere spese o progetti importanti, resta attiva anche nel 2026 la Convenzione NoiPA per finanziamenti con delega di pagamento – con condizioni agev ... orizzontescuola.it