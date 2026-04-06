Pensioni dipendenti pubblici l'Inps ammette errori dal 2024 | scatta il rimborso degli arretrati

A partire dal 2024, l'Inps ha riconosciuto di aver commesso degli errori nel calcolo di alcune pensioni di dipendenti pubblici, con un periodo che va da gennaio 2024 fino a marzo 2026. Gli errori riguardano pensioni di vecchiaia ottenute attraverso le casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, specifiche per alcune categorie di lavoratori pubblici, e coinvolgono coloro che nel 1996 avevano versato meno di 15 anni di contributi. L'ente ha annunciato che saranno effettuati rimborsi per gli arretrati dovuti.

L'Inps ha ammesso che, dal gennaio 2024 al marzo 2026, ha sbagliato il calcolo di alcune pensioni. Si parla di chi ha raggiunto la pensione di vecchiaia con le casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, riservate ad alcune categorie di dipendenti pubblici, e aveva meno di 15 anni di contributi versati nel 1996. A causa dell'errore, ora scatterà un ricalcolo automatico dell'assegno con successivo rimborso degli arretrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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