Piccoli gatti eroi nel corto animato firmato da una pordenonese

Due gatti. Un incantesimo. Una storia a vignette che prende vita grazie all'arte dell'animazione. Il progetto è di una pordenonese che ha scelto di raccontare una piccola storia dal titolo Bacco & Carlotta. Il cortometraggio è un risultato di un percorso tracciato dalla 32enne friulana, con una.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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