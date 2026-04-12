Il gioiello raccontato ai giovani Un corto animato su Buonarroti

Un cortometraggio animato dedicato a Michelangelo e al suo David è stato presentato ai giovani. Il video mira a raccontare la storia del celebre scultore e della sua opera più famosa, simbolo riconosciuto di Firenze e dell’arte italiana nel mondo. La produzione si rivolge principalmente a un pubblico giovane, offrendo una versione visiva e accessibile della vicenda artistica e storica legata al capolavoro.

Tra i tanti simboli di Firenze e dell’arte italiana, una star mondiale assoluta è il David di Michelangelo. La celebre rappresentazione dell’eroe biblico non fa notizia solo per le polemiche sui suoi usi “non istituzionali” ma anche per la sua capacità di raggiungere nuovi media e nuove platee di pubblico. Va anche in questo senso la sfida del cortometraggio animato (in 2D) “ David e Io ”, prodotto da Good Karma in collaborazione con Rai Kids, che sarà presentato martedì 14 aprile in Palazzo Vecchio, nella Sala d’Arme, con due appuntamenti: il primo alle 10.30 dedicato ad alcune classi delle elementari e l’altro alle 18 per il pubblico. Il David di Michelangelo non è nuovo nel mondo dei cartoon.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gioiello raccontato ai giovani. Un corto animato su Buonarroti Incidente a Civitavecchia, schianto tra 2 auto: paura nella notte su via BuonarrotiCivitavecchia, 9 marzo 2026 – Nella notte, intorno alle ore 23, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Buonarroti per un... ‘Corto Flegreo’, al via la sesta edizione riservata a giovani talentiSolo due giorni per ideare, scrivere, girare e montare un film? I coraggiosi creativi che si sentono in grado di affrontare la sfida (quasi)...