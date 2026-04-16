Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, fissata simbolicamente nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, la capitale ha ospitato un evento di grande rilievo istituzionale e culturale: la presentazione del cortometraggio d’animazione David e Io. Ospitata presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, l’iniziativa ha messo in luce la necessità di trovare nuovi linguaggi per trasmettere il valore del patrimonio storico-artistico italiano alle nuove generazioni. L’opera, che segna il debutto alla regia di Maril Rain, non è solo un racconto d’animazione, ma un ponte ideale tra il passato glorioso del Rinascimento e il futuro rappresentato dai bambini e dai ragazzi di oggi.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “David e Io”: il corto animato che svela il genio di Michelangelo

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